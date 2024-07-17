"По ребрах били – не можу нормально дихати": дзвінок звільненого з полону потрапив на відео

17 липня Україна повернула з полону 95 українських захисників. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники.

Більшість із чоловіків, яких удалося повернути сьогодні, були в полоні ще з 2022 року. Жінок в цьому обміні нема. Зеленський підкреслив, що держава шукає кожного, хто може бути в полоні, адже має повернути всіх.

Дивіться також "Я досі повірити не можу": емоційні кадри після повернення 95 українських воїнів з полону

Перші слова воїна, звільненого з полону

Як і завжди, експолоненим дали можливість зв'язатися з рідними.

Я у Сумській області вже! Як буду на місці – подзвоню. Їду в лікарню на обстеження, в мене з животом сильні проблеми, мене по ребрах били, не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон інший, з нього подзвоню. Будьте завжди на зв'язку,

– говорить захисник.

У цей час йому підказують, куди він їде та що буде далі. Дмитро Лубінець, який опублікував цей ролик зазначив: саме заради таких щемливих митей працює ціла команда.

Звільнений із російського полону боєць говорить із рідними: дивіться відео

Що буде далі зі звільненими воїнами

Їх нагодували та видали їм чистий одяг. Далі людей оглянуть лікарі, призначивши необхідне лікування та реабілітацію. Нагадаємо, наприкінці червня світ облетіли жахливі фото українців, звільнених із полону.

Мешканці тих населених пунктів, де проїздили автобуси зі звільненими захисниками, виходили на вулиці з прапорами, щоб привітати бійців. Часом вони навіть зупиняли автобуси, щоб поспілкуватися з воїнами особисто.