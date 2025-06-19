"Привіт, сонечко": ДПСУ показала зворушливе відео розмови звільненого бійця з рідними

Удень 19 червня відбувся новий обмін полоненими з Росією. У ДПСУ поширили відео розмови звільненого з полону прикордонника з родиною.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дивіться також Усі звільнені воїни важкохворі та поранені через російський полон, – Коордштаб

Відбувся новий обмін полоненими

Більшість з українських захисників, яких звільнили 19 червня, були в полоні окупантів з 2022 року. Відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі й поранені".

На відео, яке поширили в Держприкордонслужбі, український захисник розмовляє з родиною одразу після звільнення.

Зворушлива розмова звільненого прикордонника з його родиною: дивіться відео ДПСУ

Під час довгоочікуваної розмови з рідними захисник України не стримав сліз.

Один зі звільнених бійців повернувся додому у свій день народження. Захиснику виповнилося 45 років. Водночас найстаршому зі звільнених – 63 роки.

До слова, один з військовополонених емоційно висловився про своє повернення на батьківщину. "Я сказав, що я маю повернутися, маю бути при пам'яті, і маю розповісти, як там багато хлопців таких є, які сидять та чекають", – сказав він.