Батько повернувся додому з російського полону в день народження сина
- 20 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого український військовий повернувся додому на день народження сина.
- В обміні брали участь важкопоранені та тяжкохворі оборонці віком від 43 до 60 років.
У п'ятницю, 20 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Один з захисників повернувся у день народження сина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Повернення батька – найкращий подарунок
Після півтора року в полоні український військовий повернувся додому – саме на день народження одного зі своїх синів. Йому цей день виповнилося 27 років.
Це найбільший подарунок з усіх, які в нього є,
– зазначила його сестра Олександра.
Зустрічати оборонця на рідній землі сім'я приїхала майже повним складом.
Емоції після повернення захисника додому: дивіться відео
За данними ГУР, наймолодшому звільненому з російського полону 20 червня захиснику – 43 роки, а найстаршому – 60. В Україну повернулися важкопоранені та тяжкохворі оборонці, що належать до солдатського та сержантського складу.
Зауважимо, під час обміну полоненими 19 червня один з військових повернувся у власний день народження. Йому виповнилося 45 років.