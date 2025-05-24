Перший етап обміну в форматі "1000 на 1000": великий фоторепортаж 24 Каналу

23 травня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Росією та Україною. Додому повернулися 270 захисників та 120 цивільних бранців.

24 Канал зафіксував перші кроки звільнених з полону на рідній землі, їхні розмови та обійми з рідними.

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Сотні захисників – нарешті вдома

Відомо, що серед тих, кого повернули 23 травня, є ті, що перебували у російській неволі з 2022 року. Це, зокрема, Антон з Павлограду. Він пробував у полоні 37 місяців. Хлопець розчулив мережу своїми розмовами із коханою дівчиною і матір'ю.

Воїн розмовляє з мамою після обміну / Фото 24 Канал

Понад 3 роки у розлуці з родиною був і Олександр. Чоловік востаннє бачився з дружиною на власному весіллі. Вдома на нього чекає 4-річна дитина.

Олександр повернувся додому після 3-річного полону / Фото 24 Канал

Серед тих, хто приїхав зустрічати звільнених з полону, – матір із донькою. Вони чекають на чоловіка та сина, який вже рік та 2 місяці вважається зниклим безвісти. Вони щоразу приїжджають на обміни у надії, якщо не зустріти його, то принаймні отримати від побратимів хоч якесь підтвердження про те, що він живий і у полоні.

Ці мама і донька намагаються не пропустити жоден обмін / Фото 24 Каналу

Звільнені з полону 23 травня – це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Вони воювали з окупантами на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Щирі обійми на рідній землі / Фото 24 Каналу

Рідні показують воїнам фото своїх близьких, намагаючись дізнатися про їхню долю / Фото 24 Каналу

Перші кроки на Батьківщині / Фото 24 Каналу

Міністр оборони Умєров запевнив, що влада працює над поверненням усіх категорій полонених, зокрема і політв'язнів. Він уточнив, що другий і третій етапи великого обміну продовжаться 24 і 25 травня.

Автобус з українцями, які радіють поверненню додому / Фото 24 Канал

Люди радіють поверненню героїв / Фото 24 Канал

Захисник України знову вдома / Фото 24 Каналу

З полону 23 травня повернувся батько Анни Купрієнко – дівчини, яка дивом разом із чоловіком вижила після ракетного удару по Запоріжжю.

Нагадаємо, що 16 травня Росія та Україна на переговорах у Стамбулі домовилися обміняти 1000 людей. Це перший етап до досягнення миру. Другим і третім, за словами Умєрова, є припинення вогню та зустріч лідерів.

Обмін полоненими 23 травня / Фото 24 Каналу

Звільнений воїн переглядає світлини, шукаючи знайомі обличчя / Фото 24 Каналу

Як відбувався обмін полоненими 23 травня / Фото 24 Каналу