"Було дуже приємно": український захисник показав подарунок, який отримав у полоні
- 26 червня відбувся обмін, в рамках якого повернулися українські захисники.
- Один із звільнених поділився вмістом посилки, яку отримав у полоні 7 грудня 2024 року.
26 червня у рамках чергового обміну додому повернулися українські захисники. Більшість з них пробули у полоні понад 3 роки.
Напередодні Різдва 2024 року Офіс Омбудсмана України за сприяння МКЧХ забезпечив обмін посилками та листами для військовополонених, передає 24 Канал.
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Рідні шкарпетки
Про одну із таких посилок розповів звільнений з полону воїн під подорожі додому.
Каже, що 7 грудня 2024 року вони отримали новорічну посилку.
Що було дуже приємно, це те, що шкарпетки були житомирські. Вони досі на мені,
– поділився захисник.
Оборонець показує подарунок: дивіться відео
До слова, з полону повернули військового із Запоріжжя Іллю Лінника. Чоловік служив у 79 ДШБ. Він потрапив у полон 25 квітня 2022 року. Воїн сам зателефонував родині і повідомив про своє повернення. Цього дня його матір святкує день народження.
Серед звільнених сьогодні – 54-річний Віктор Носаль. Вдома на нього чекала дружина. Жінка розповіла, що за час, поки чоловіка не було, у них народився онук. Його назвали на честь діда. Хлопчику вже 2 роки та 4 місяці.