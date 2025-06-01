"Було дуже приємно": український захисник показав подарунок, який отримав у полоні

26 червня у рамках чергового обміну додому повернулися українські захисники. Більшість з них пробули у полоні понад 3 роки.

Напередодні Різдва 2024 року Офіс Омбудсмана України за сприяння МКЧХ забезпечив обмін посилками та листами для військовополонених, передає 24 Канал.

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Рідні шкарпетки

Про одну із таких посилок розповів звільнений з полону воїн під подорожі додому.

Каже, що 7 грудня 2024 року вони отримали новорічну посилку.

Що було дуже приємно, це те, що шкарпетки були житомирські. Вони досі на мені,

– поділився захисник.

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До слова, з полону повернули військового із Запоріжжя Іллю Лінника. Чоловік служив у 79 ДШБ. Він потрапив у полон 25 квітня 2022 року. Воїн сам зателефонував родині і повідомив про своє повернення. Цього дня його матір святкує день народження.

Серед звільнених сьогодні – 54-річний Віктор Носаль. Вдома на нього чекала дружина. Жінка розповіла, що за час, поки чоловіка не було, у них народився онук. Його назвали на честь діда. Хлопчику вже 2 роки та 4 місяці.