Додому з російського полону повернулися понад 100 морпіхів

В рамках обміну Україна повернула з російського полону 126 морпіхів. Їх чекає лікування та реабілітація.

Це військовослужбовці з 36-ї бригади, 1-го та 501-го окремих батальйонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кіма, начальника Миколаївської ОВА.

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Додому повернулися 126 морпіхів

Сьогодні, 20 квітня, завершилася операція з обміну полоненими. Вдалося звільнити 126 українських морських піхотинців.

Вони є військовослужбовцями з 36-ї бригади, 1-го та 501-го окремих батальйонів.

Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом!,

– додав Віталій Кім.

Він зазначив, що тепер на хлопців чекає курс лікавання та реабілітації.

126 українських морпіхів повернулося з російського полону

Нагадаємо, учора, 19 квітня, Україна повернула додому 55 бійців "Азову". Обмін полоненими відбувся у форматі "246 на 246", ще 31 важкопораненого бійця вдалося повернути поза обміном.