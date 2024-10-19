Подвійна несподіванка, – правозахисник Буткевич каже, що дізнався про обмін випадково

Україні вдалося повернути додому з російського полону ще 95 своїх військових. Серед них – правозахисник і воїн ЗСУ Максим Буткевич.

Пізно увечері 18 жовтня стало відомо про 58-й обмін військовополоненими між Україною та Росією, зокрема про визволення Максима Буткевича. Правозахисник поділився з журналістами першими емоціями після прибуття на Батьківщину.

Дивіться також "Дякувати Богу, це пекло вже закінчилось": як звільнених з полону українців зустрічали рідні

Що сказав Буткевич

Ще не до кінця зрозумів, що це сталося. Це дуже очікувано, несподівано, це прекрасно,

– зізнався звільнений з полону.

Максим Буткевич розповів, що в російській колонії на Луганщини разом із ним перебували понад 4 десятки засуджених військовополонених. Він висловив сподівання, що вони дізнаються про обмін. За словами Буткевича, він разом із ще одним товаришем – перші обміняні військовополонені з цієї колонії. Тому решті ув'язнених захисників важливо знати, що обмін можливий, що це відбувається.

Буткевич сказав, що до останнього не знав про те, що повертається додому. Вранці після ранкової перевірки йому повідомили, що за пів години етап і не сказали, куди. Відповідно і речей у нього стільки, саме тому, що він їхав "на етап", а не на обмін.

А про обмін ми дізналися вже випадково по дорозі. Тому це подвійна несподіванка,

– зізнався військовослужбовець.

Перший коментар Буткевича після звільнення: відео "Громадское"

Нагадаємо, що Максим Буткевич опинився у неволі влітку 2022 року, коли у складі ЗСУ воював на Сході України. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі. Воїн перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.

До слова, 18 жовтня додому повернувся боєць "Азову", наречений поліцейської Мар'яни Чечелюк.