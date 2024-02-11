"Все було добре, нацистів не бачили": слова полонених росіян перед обміном

Декілька днів тому відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Секретаріату уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця вдалося поспілкуватися з полоненими окупантами.

Росіяни не мають жодних скарг на умови перебування в українському полоні. Додамо, що тоді окупантів вдалося обміняти на 100 захисників України.

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Розмова з полоненими

Секретаріату омбудсмена перед обміном 8 лютого вдалося поспілкуватися з полоненими росіянами та запитати в них, чи були у них якісь скарги щодо умов. Традиційно, росіяни відповідали чітке "ні".

Як розповіли полонені окупанти, вони отримували харчування, якісну медичну допомогу та здійснювали телефонні дзвінки родичам. Одному з росіян українські лікарі врятували ногу. Тож це ще раз підтверджує факт того, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

Вразила історія, коли на запитання "Яка була мотивація йти на війну?", росіянин відповів: "Мені не було де жити". Однак після того, як отримав травму, бажає усім росіянам не йти в Україну на війну,

– розповів Лубінець.

Водночас російські військові самі ж розвіяли пропаганду свого президента. Окупанти заявили, що не бачили в Україні ні нацистів, ні неонацистів.

Розмова з російськими полоненими: дивіться відео

Обмін полоненими