"Все було добре, нацистів не бачили": слова полонених росіян перед обміном
Джерело:Дмитро Лубінець
Декілька днів тому відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Секретаріату уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця вдалося поспілкуватися з полоненими окупантами.
Росіяни не мають жодних скарг на умови перебування в українському полоні. Додамо, що тоді окупантів вдалося обміняти на 100 захисників України.
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Розмова з полоненими
Секретаріату омбудсмена перед обміном 8 лютого вдалося поспілкуватися з полоненими росіянами та запитати в них, чи були у них якісь скарги щодо умов. Традиційно, росіяни відповідали чітке "ні".
Як розповіли полонені окупанти, вони отримували харчування, якісну медичну допомогу та здійснювали телефонні дзвінки родичам. Одному з росіян українські лікарі врятували ногу. Тож це ще раз підтверджує факт того, що Україна дотримується Женевських конвенцій.
Вразила історія, коли на запитання "Яка була мотивація йти на війну?", росіянин відповів: "Мені не було де жити". Однак після того, як отримав травму, бажає усім росіянам не йти в Україну на війну,
– розповів Лубінець.
Водночас російські військові самі ж розвіяли пропаганду свого президента. Окупанти заявили, що не бачили в Україні ні нацистів, ні неонацистів.
Розмова з російськими полоненими: дивіться відео
Обмін полоненими
- 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулося ще 100 наших захисників. До своїх сімей повернулися нацгвардійці та прикордонники, тероборонці та захисники "Азовсталі". Це вже 51-й обмін у межах роботи за дорученням глави держави Володимира Зеленського.
- Цього разу додому повернулися 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема, 11 тероборонців. Варто зазначити, що 84 з них боронили Маріуполь, з яких 82 – оборонці "Азовсталі".
- Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що загалом нашій державі вдалося повернути з російського полону 3 135 військових. Водночас в України ще багато роботи, адже багато українців лишаються бранцями Кремля.