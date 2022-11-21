Наскільки можливий обмін "усіх на всіх": відповідь Подоляка

Обмін полонених у форматі "всіх на всіх" можливий. Однак для цього потрібна згода другої сторони, тобто, Росії яка часто і звичайні обміни затягує.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що з полону повернулись троє морських піхотинців.

Важливо Убитий на камеру вагнерівець добровільно пішов на обмін, – Подоляк

Обмін "усіх на всіх"

Подоляк зазначив, що формат "усіх на всіх" є найбільш гуманістичним, тому саме на це робить акцент Президент України Володимир Зеленський. Це правильний формат. Знані міжнародні інституції, які займаються правами людей могли б наполягати на цьому й говорити про те, що формулу "всіх на всіх" слід виконувати.

Пропонувати Росії продемонструвати, що в неї ще там щось залишилось, що має стосунок до людської цивілізації до сучасної цивілізації. Однак ми розуміємо, що це Росія,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк відповів, наскільки можливий обмін "усіх на всіх": дивіться відео

Штаб обміну працює

Він продовжив, що штаб обміну в Офісі Президента України під головуванням Єрмака працює постійно. Постійно обговорюються формати, верифікованість людей. Росія ж часто спекулює на цій тематиці.

"Коли ми отримуємо полонених росіян, то вони проходять перевірку на предмет того, чи брали вони участь у найбільш жорстоких злочинах проти людяності, проти цивільних. Після цього російські полонені мають добровільно погодитись, щоб їх обміняли тощо. З російського ж боку постійно є процеси затягування верифікації", – наголосив Подоляк.

За його словами, це впливає на те, що ми до останнього можемо не знати прізвищ, кого росіяни готові обміняти. Однак переговорний процес триває постійно через Офіс Президента. Ключовими перемовниками є ГУР і СБУ.

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