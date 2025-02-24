Обмін "всіх на всіх": Зеленський сказав, із чого має початися завершення війни в Україні

Президент України розповів, якими бачить переговори з Росією. Також він пояснив, із чого варто почати зусилля зі встановлення миру.

У Києві стартував саміт "Підтримуй Україну" за участі президента Зеленського та світових лідерів. Глава держави пояснив, яким бачить перший крок на шляху до закінчення війни, передає 24 Канал.

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Що мав на увазі президент

За його словами, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Президент зауважив, що довіри до Росії та її бажання зупинити агресію немає.

На думку Зеленського, першим кроком, який сигналізуватиме про готовність Кремля до мирних переговорів, має стати звільнення тисячі українських бранців, які утримуються не лише з 2022 року, а ще з 2014.

Росія має відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх,

– наголосив президент.

Політик підкреслив, що участь у переговорах мають брати Україна, Європа, США та Росія.

Нагадаємо, що під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся 5 лютого, Україна звільнила з російського полону 150 військовослужбовців – представників різних родів військ.