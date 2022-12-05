Фільм "Повернення": Зеленський показав, що стоїть за процесами обміну полоненими

Україна докладає зусиль, аби повернути з полону всіх своїх людей. Однак процес обміну – доволі непростий.

Президент Володимир Зеленський показав деталі, як це відбувається. Він наголосив, слід розуміти, скільки зусиль докладають для повернення навіть однієї людини. Презентували фільм "Повернення".

До речі Скільки українських захисників вже звільнили з російського полону

Додому повернуть всіх

Глава держави запевнив, що жодного українця не залишать в російських тюрмах, таборах та "ізоляціях". Пам’ятають про всіх.

Настане день – привітаємо знову на свободі. В Україні,

– наголосив Зеленський.

Картина демонструє, як уся команда працює та що стоїть за процесами обміну. У фільмі показують зворушливі кадри моменту повернення українців.

Останні обміни полоненими

1 грудня Україна повернула 50 своїх захисників. Там були оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також полонені, що були в Оленівці. Серед них – багато поранених.

26 листопада з полону звільнили ще 12 українців. Додому повернулись воїни, що захищали острів Зміїний, ЧАЕС та Маріуполь. Крім того, повернули трьох цивільних.

12 листопада, додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.

У Міноборони розповіли, що загалом з російського полону вже звільнили 1331 особу.