Є сигнали, що можливе продовження обмінів, – Зеленський після зустрічі делегацій у США

У США відбулися двосторонні зустрічі української та американської переговорних команд. Президенту уже доповіли про перебіг перемовин.

Йшлося, зокрема, про обміни полоненими. Про це Володимир Зеленський розповів увечері 22 березня.

Що сказав Зеленський про обміни?

Зустрічі з представниками президента Трампа тривали впродовж двох днів. Глава України очікує обговорити усі деталі після повернення нашої переговорної групи в Україну.

Він додав, що є сигнали, що продовження обмінів можливе.

І це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде,

– сказав український президент.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими проходив 5 – 6 березня у два етапи. 5 березня обмін військовополоненими пройшов у форматі 200 на 200, а 6 березня – 300 на 300.

До слова, загалом за 4 роки з російського полону вдалося повернути понад 8 тисяч українців.

