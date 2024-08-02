У мережі показали відео першого дзвінка звільнених під час обміну між Росією і Заходом

Адміністрація Байдена опублікувала відео перших емоційних телефонних розмов звільнених із Росії ув'язнених, які мають громадянство США або грін-карту.

Розмови з рідними відбулися, коли вони летіли літаком після обміну. Загалом 1 серпня Сполучені Штати обміняли 16 осіб, зокрема 5 німців і 7 громадян Росії, яких у Білому домі назвали "політичними в'язнями у своїй країні".

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Звільнені під час обміну поговорили з рідними

Під час обміну ув'язненими звільнили трьох громадян США та одного власника грін-карти, яких ув'язнили в Росії. Йдеться про колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, репортера WSJ Евана Гершковича, журналістів Алсу Курмашеву та Володимира Кара-Мурзу.

Кожен із батьків, дітей, подружжя та близьких, хто сьогодні приєднався до мене в Овальному кабінеті, довго молився за цей день. Лише за кілька годин, коли наші співвітчизники-американці повернуться додому, ці молитви отримають відповідь,

– написав Байден.

Одним із тих, хто поговорив з президентом США та з членами своєї родини, був російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Я був упевнений, що помру у в'язниці. Я не вірю у те, що відбувається. Мені все ще здається, що я сплю у своїй камері в Омську, замість того, щоб чути ваш голос. Але я хочу сказати, що ви зробили чудову роботу, врятували так багато життів. Здається, нас 16 людей у ​​цьому літаку. Мені не здається, що у світі є багато важливіших речей, ніж порятунок людських життів,

– сказав Кара-Мурза.

Адміністрація Байдена показала перші розмови звільнених з полону: дивіться відео

До слова, раніше в Білому домі заявили, що зв'язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні немає. За словами Саллівана, ці види переговорів перебувають у різних площинах.