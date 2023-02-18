"Катастрофи не буде": чи можуть ЗСУ відійти від Бахмута
За даними західних медіа, представники Пентагону радили українським посадовцям не зациклюватися на обороні Бахмута. Адже це начебто може завадити весняному контрнаступу ЗСУ.
Однак такі публікації можуть бути лише частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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За його словами, війна – це гра можливостей, і ніхто не скасовує ІПСО. Причому такі операції не завжди мають негативне значення.
"Ми також їх проводимо і здійснюємо тиск на противника, аби він до кінця не розумів, де саме насправді буде готуватися наш український контрнаступ", – зазначив Черник.
Третя успішна контрнаступальна операція України неминуча
Військовий експерт наголосив, що війна – це також мистецтво обману.
Немає сумнівів у тому, що буде третя блискуча українська наступальна операція. Для цього Україні потрібно зосередити сили та засоби на певному напрямку непомітно для ворога,
– зазначив Черник.
Саме дезінформація та відволікання уваги росіян можуть допомогти ЗСУ отримати успіх на полі бою.
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"Не буває так, щоб всі битви були переможними"
Українські захисники вже понад пів року боронять Бахмут на Донеччині. Місто зараз справді перетворюється на серйозну фортецю.
Я б не поспішав його списувати. Це стратегічна точка. Разом з тим, якщо буде потрібно зробити тактичний маневр і відхід, не бачу у цьому жодної катастрофи,
– наголосив Черник.
Військовий експерт нагадав, що влітку 2022 року українські захисники відійшли від Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині. А за певний час ЗСУ провели блискучу Харківську контрнаступальну операцію, а пізніше – й Херсонську.
"У мистецтві війни якась з битв може бути програна. Найголовніше – перемогти у війні", – зазначив Черник.
Він додав, що не буває так, аби всі битви були виключно переможні.
Оборона Бахмута: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни. Спершу вони обіцяли "подарувати" його на день народження Владіміру Путіну 7 жовтня, але не вдалося.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" вважає, що окупанти нічого не досягнуть, навіть якщо захоплять Бахмут. Адже за містом на росіян чекають потужні українські лінії оборони.
- Військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що українські військові відважно боронять Бахмут й розуміють, що захищають там всю Україну. Військові мають чітке усвідомлення, що Владімір Путін не зупиниться на Донбасі.