Заворушення біля Лаври: скандальній Кохановській обрали запобіжний захід

Сьогодні, 21 квітня, Вікторії Кохановській та ще трьом прихильникам УПЦ МП обрали запобіжний захід. "Активісти" перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом.

За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту 4 підозрюваним у хуліганських діях на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

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Що загрожує "активістам"

За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один – до 19 травня 2023 року.

Як повідомлялося, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.

Дії порушників кваліфіковано, як хуліганство. Це є грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що пов’язане з опором працівникові правопорядку.

Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Зазначимо, що слідство ще триває.

Що відомо про Вікторію Кохановську