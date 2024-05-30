Трамп у США, Путін у Росії: чим такий тандем загрожує світу

Трамп під час зустрічі з донорами своєї передвиборчої кампанії заявив, що бомбив би Москву і Пекін, якби під час його президентства Росія почала агресію проти України, а Китай – проти Тайваню. Таку заяву політик робить за закритими дверима, однак вона характеризує його підхід до зовнішньої політики, яким Трамп керуватиметься у разі перемоги на виборах президента США.

Обрання Трампа президентом може завершитися третьою світовою

Багато хто запитував, яким Дональд Трамп бачить вирішення війни в Україні, якщо стане президентом. Адже політик підкреслював, що на відмінно від Джо Байдена міг би вирішити проблему за 24 години. Ніяких деталей, як він би примусив російського лідера Владіміра Путіна відмовитися від ведення війни, – Трамп ніколи не наводив.

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На зустрічі з донорами Трамп розмірковував про реальні вектори своїх дій для вирішення найсерйозніших світових проблем. Чи розпочав би він переговори з Путіним, якби став президентом США?

Звичайно, що так. Трамп робив би це з позиції уявлення про власну вагу і місце у світі. Він, як президент США, не шукав би особливих слів для президента Росії і не побоювався б його так, як це робить Байден. Трамп просто запропонував би такі умови завершення війни, які, на його ж думку, мали б задовольнити Путіна і розв'язати проблему за лічені години.

Виникає питання – а що буде, якщо виявиться, що той світ, який існує в голові Путіна, не співпадає зі світом в голові Трампа. Трамп вважає, що в такому випадку він буде бомбити Москву. От і відповідь, чому на думку Трампа Путін має злякатися подальшого перебігу подій і погодитися з усіма його пропозиціями.

Найцікавіше буде після того, як Трамп усвідомить, що Путін не злякався. Або, коли політик вирішить продемонструвати Путіну, що у США дійсно є сила, а у відповідь отримає не згоду зі своїми умовами, а інші дії, яких Трамп може не передбачати.

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У результаті обрання Трампа президентом США може не стільки завершитися війна в Україні, скільки розпочатися третя світова. Це абсолютно реалістичний перебіг подій, коли на чолі двох світових держав опиняються люди з, умовно кажучи, власним світом у голові.

Головні ліки проти будь-якої війни

Зараз Байден враховує у якій темряві блукає Путін. Можливо, саме з цим пов'язана така обережність політика, який просто не хоче втягувати свою країну у прямий конфлікт з Росією. Адже це може перерости у третю світову війну з загибеллю десятків мільйонів людей у Європі та Північній Америці. Або тільки у Європі, адже Росія у відповідь на дії Вашингтону може бити не по території США, а по американських об'єктах у Європі.

Третя світова війна може розповсюдитися виключно на території європейського континенту, щоб Росія не боялася тотального знищення або появи чужих військ на своїй території

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Трамп може сприймати світ інакше, аніж Байден. Він може вважати, що нічим не ризикує, коли намагається довести, що США здатні запропонувати Росії такі умови, з якими вона не може не погодитися. У цьому плані ефект виборів Трампа у 2024 році можна порівняти з ефектом виборів Володимира Зеленського у 2019 році:

спочатку – сподівання на можливість домовленостей з Путіним;

потім – жорстке охолодження діалогу;

згодом – готовність Росії розпочати велику війну, на яку ніхто не розраховував.

США значно більші ніж Україна, а тому театр воєнних дій буде абсолютно іншим.

Головними ліками проти будь-якої війни є адекватність людей, які ухвалюють рішення. Готовність президента США бомбити Москву і Пекін підкреслює, що Трамп не вірить у те, що Путін здатний відповідати так, як завжди діють диктатури.