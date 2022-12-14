Антиукраїнська література і не тільки: що СБУ знайшла на території Львівської єпархії УПЦ МП

СБУ завершила безпекові заходи на території об'єктів УПЦ (МП) у Львівській області. Також сьогодні завершились обшуки на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Житомирській і Херсонській областях.

СБУ завершила перевірку храмів УПЦ МП на Львівщині

На території Львівської УПЦ (МП) знайшли антиукраїнську літературу та документи щодо сприяння мобілізації у РФ. Про це повідомив начальник ЛОДА Максим Козицький. Читайте також Георгіївські стрічки та прапори Росії: СБУ провела обшуки в офісах заборонених політичних партій

На території Львівської єпархії УПЦ (МП) виявили антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу.

В робочих кабінетах та особистих речах отців єпархії знайшли:

фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян – "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф";

скриншот переписки зі звинуваченням натівців у війні в Україні;

паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії і його розписки щодо повернення боргових зобов'язань.

Всі вилучені матеріали скерували на експертизу.

Що СБУ знайшла на території Львівської єпархії УПЦ МП / Фото СБУ

Козицький також нагадав, що співробітники СБУ проводили контррозвідувальні заходи у Львівській єпархії Української православної церкви, Свято-Троїцькому храмі у Львові, притулку для знедолених у Дрогобичі, церкві Покрову Пресвятої Богородиці у Бориславі та у храмі преподобного Амфілохія Почаївського у Мостиськах.

СБУ завершила обшуки Московського патріархату в 9 областях

14 грудня завершились обшуки на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Вже традиційно, СБУ знайшла величезну кількість пропагандистської символіки.

Під час обшуків СБУ виявила в єпархіях російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів. Крім того, фахівці знайшли георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" Кіріла щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Обшуки в УПЦ МП: актуально

Попередньо СБУ провела обшуки на об'єктах Харківської єпархії УПЦ МП – там виявили сотні тисяч готівкою в різній валюті, російську літературу та сухпайки окупантів.

7 грудня СБУ побували на об'єктах УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.

А 25 листопада у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.