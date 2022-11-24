Контролює 6 обленерго і має російських власників: подробиці обшуків в компанії VS Energy

У вівторок, 22 листопада, стало відомо, що українські спецслужби вирішили обшукати офіс компанії VS Energy. Як виявилось, до числа керівників та організаторів злочинного угруповання входять громадяни Росії.

Водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України. Крім того, компанія VS Energy володіє низкою обленерго країни.

До теми СБУ прийшла з обшуками до відомої енергетичної компанії VS Energy

Які обленерго контролює організація

За даними слідства, компанія має в управлінні об'єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

При цьому серед її власників:

колишній віцеспікер ради Росії, власник футбольного клубу ЦСКА;

колишній віцеспікер держдуми Росії;

представник криміналітету Росії, так званий "злодій у законі".

Вони вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора.

Спільно з оборонним концерном Росії вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України.

Які статті "приписали" злочинцям

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за статтями ККУ:

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

Шахрайство;

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Протидія законній господарській діяльності;

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

Фінансування тероризму;

Зловживання владою або службовим становищем;

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

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Компанія VS Energy одна з найбільших в Україні, але до накладання на неї санкцій належала російським олігархам.

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