Обшуки в Одеській облраді: ДБР розслідує розкрадання 660 мільйонів гривень

Поки голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський вів засідання, співробітники ДБР провели обшуки в його кабінеті. Правоохоронці розслідують можливе розкрадання 660 мільйонів гривень.

Крім цього, обшуки проходять в Ізмаїлі. Державне бюро розслідувань перевірить причетність мера міста до корупційних схем в Одеській обласній раді, повідомив журналіст Григорій Козьма.

Слідчі дії розпочали за позовом громадських організацій "Комітет з питань захисту потерпілих від злочинів" та "Час народу". Бюро перевіряє, чи знали про злочини представники минулої влади.



Витяг з державного реєстру досудових розслідувань / Фото Bessarabiainform

У позові громадських організацій йдеться, що Урбанський активно виділяв гроші на розвиток Ізмаїльського регіону: ремонти доріг, шкіл, інфраструктуру. Проте, зі слів активістів, ці проекти ніхто не втілював у життя, бо тендери вигравали компанії, пов'язані з мером Ізмаїла Андрієм Абрамченко. Згодом ці гроші нібито виводили на офшорні рахунки Урбанського.

Громадські організації підрахували, що з 2015 по 2019 рік на розвиток Ізмаїлу виділили близько 2,2 мільярда гривень, 30-40% з яких привласнили Урбанський на його оточення. Також активісти повідомили, що голова Одеської облради, щоб приховати свої злочини, демонстрував правоохоронцям наближеність до Петра Порошенка.

Звернення ГО до правоохоронців щодо можливих злочинів Урбанського / Фото з сайту "Обозреватель"

Співробітники ДБР ведуть розслідування за фактом привласнення державного майна в особливо великих розмірах. Винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що співробітники ДБР зайшли до кабінету Анатолія Урбанського, почали обшуки та нікого не пропускають.

Зазначимо, що 16 серпня депутати Одеської облради влаштували бійку під час обрання нового очільника. Суперечка виникла між заступником Урбанського Віталієм Свичинським та депутатами з партії "Європейська солідарність" і "Опоблок". Перший звинуватив колег у змові та закликав блокувати трибуну.