Випустили все, що зібрали, – військові експерти Жданов та Світан про ракетну атаку росіян

Окупанти 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного базування. Росіяни намагалися вивести українську енергосистему із ладу, але це їм не вдалося.

Військовий експерт Олег Жданов разом з військовим експертом, полковником запасу ЗСУ, льотчиком-інструктором Романом Світаном в ефірі 24 Каналу прокоментували ракетну атаку росіян. За словами Романа Світана, окупанти на масовану атаку витратили місячний випуск ракет.

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"Збирали довго, по засіках "зіскрібали" з усієї Росії. За місяць вони зібрали 48 ракет "Калібр", Х-101, Х-555. Залучили 6 "Кинджалів", 6 Х-22, намагалися завдати ударів, деякі досягли мети", – сказав він.

"Жовторотики" в повітрі

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що усе через те, що ці ракети українські військові не можуть перехоплювати, доки в Україну не приїдуть ЗРК Patriot та SAMP/T.

А Х-31П та Х-59 просто влучили не туди, куди мали. Тут вже проблема у професійності авіаторів. "Жовторотики" починають літати, а це – не професіонали,

– розказав Світан.

Через це, за словами льотчика-інструктора, окупанти не можуть виконати бойове завдання.

"І наша система відпрацювала, як змогла – 34 крилатих ракети збили. А загальний удар звісно не виповнив того завдання, яке росіяни ставили", – зауважив він.

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Чи є у росіян нова тактика

Водночас військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната щодо того, що окупанти вперше обстріляли Україну з таких різних типів ракет. Він вважає, що це не була нова тактика росіян.

Це все, чим могли. Все, що зібрали. Все, що знайшли. Я так розумію, брак ракет деяких категорій змушує Росію робити такий мікс з тих ракет, які є,

– сказав Жданов.

Військовий експерт зауважив, що чим більше типів ракет застосовується в одному ударі, тим складніше узгодити й організувати такий масований ракетний удар.

"Я не здивуюся, що влучання деяких ракет не відбулося завдяки професіоналізму. А може й завдяки тому, що підрозділи чи групи офіцерів, які розробляють маршрути й вводять координати цілі, були просто перезавантаженні", – розказав Олег Жданов.

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