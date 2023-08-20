У Чернігові був закритий захід, а не виставка: нові деталі терористичного обстрілу

Росіяни вранці 19 серпня атакували драмтеатр у Чернігові. Там проходив закритий захід.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомляє 24 Канал.

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У драмтеатрі відбувався закритий захід

Чаус розповів, що організатори звернулися до ОВА з листом про те, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів.

Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставини,

– пояснив голова ОВА.

Він додав, що сторонніх відвідувачів у драмтеатрі в момент удару не було. Проте це ще має встановити слідство.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори й учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників є дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих – це саме люди, які перебували й проходили поруч, проїжджали на транспорті. Це чернігівці, мирні мешканці", – підсумував посадовець.

Внаслідок атаки постраждали понад 150 людей . У лікарні Чернігова доправили понад 40 потерпілих, 15 з них прооперували.

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