У Чернігові був закритий захід, а не виставка: нові деталі терористичного обстрілу

20 серпня 2023, 22:48
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Росіяни вранці 19 серпня атакували драмтеатр у Чернігові. Там проходив закритий захід.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомляє 24 Канал.

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У драмтеатрі відбувався закритий захід

Чаус розповів, що організатори звернулися до ОВА з листом про те, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів.

Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставини,
– пояснив голова ОВА.

Він додав, що сторонніх відвідувачів у драмтеатрі в момент удару не було. Проте це ще має встановити слідство.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори й учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників є дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих – це саме люди, які перебували й проходили поруч, проїжджали на транспорті. Це чернігівці, мирні мешканці", – підсумував посадовець.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки постраждали понад 150 людей. У лікарні Чернігова доправили понад 40 потерпілих, 15 з них прооперували.

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Ракетна атака по Чернігову: коротко

  • Близько полудня 19 серпня у частині регіонів України оголосили повітряну тривогу. Об 11:30 у соцмережах почали повідомляти про те, що у Чернігові пролунав гучний вибух.
  • Згодом цю інформацію підтвердив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, російські військові вдарили по центру міста – ворог випустив ракети "Іскандер".
  • Загарбники вдарили по драмтеатру, в якому проводили виставку дронів. За словами керівниці Victory Drones, відомої ветеранки та громадської діячки Марії Берлінської, захід заздалегідь узгодили з місцевою владою.
  • Про місце проведення виставки знали лише ті, хто брав у ній участь. Їм повідомили про локацію за лічені години до початку.

Автор: Ольга Котів