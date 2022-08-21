Усім працівникам Урядового кварталу рекомендують 22 – 26 серпня працювати з дому, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
Ймовірно, росія готує провокації до 24 серпня. Тож працівникам установ, розміщених в Урядовому кварталі, рекомендують наступного тижня працювати віддалено.
Мовиться про період з 22 по 26 серпня. Про це розповіли джерела "Української правди" в парламенті та уряді.
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Працівникам Урядового кварталу рекомендують працювати з дому наступного тижня
З 22 по 26 серпня працівникам установ Урядового кварталу рекомендують працювати дистанційно. Зокрема, з дому працюватиме апарат Верховної Ради. Винятком є лише колеги, залучені до міжнародних делегацій та підготовки до наступного засідання.
В іншому джерелі УП зазначили, що працівникам державних установ в Урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з'являтися".
Своєю чергою, джерела 24 каналу в Урядовому кварталі цю інформацію не підтвердили. Однак додали, що працівники розуміють можливу загрозу з боку росії, тому працюватимуть із дому
Коротко про можливу небезпеку до Дня Незалежності
- Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як поводитися упродовж 23 – 25 серпня. Він наголосив на тому, що ризик ракетних атак може бути вищим.
- У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що наступу окупантів на День Незалежності не чекають. Однак загарбники можуть обстрілювати українські міста.
- Своєю чергою, радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що не варто нехтувати сиренами не лише 24 серпня. За його словами, російські окупанти щодня обстрілюють наші міста, тож робитимуть це і на День Незалежності.
- Окрім цього, військовий експерт Олег Жданов припустив, що загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи питання ймовірних провокацій, заявив, що росіяни регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження.
- Зауважте, що в Мелітополі окупанти також, ймовірно, готують у місті показову кару до Дня Незалежності. Вони планують влаштувати трибунал над українськими патріотами.
- Окрім цього, за даними української розвідки, в окупованому Маріуполі росіяни хочуть провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.
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