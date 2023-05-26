Вибух був відчутний, – міськрада Дніпра про новий ворожий обстріл

Станом на ранок 26 травня місто Дніпро пережило уже дві ракетні атаки. Перша відбулася вночі з використанням ракет та дронів, вдруге в місті чули вибух уже вранці, імовірно, внаслідок вибуху відбувся "приліт".

Цю інформацію для 24 Каналу прокоментував депутат Дніпровської міської ради Данило Міро. Він розповів про руйнування, які уже зафіксовані в місті.

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За останній тиждень на Дніпропетровщині вже вдруге дуже гучно вночі. Немає жодного містянина, який би не чув вибухи в місті.

В ніч на 26 травня в Дніпрі були пошкоджені деякі підприємства, на місці виникла невелика пожежа, понівечена автозаправка, працівник якої отримав травми, однак його самопочуття стабільне.

Друга атака

Уже близько 10:30 ранку в Дніпрі вдруге прогриміли вибухи. Після цього хвилини через три в місті та кількох інших регіонах оголосили повітряну тривогу.

Зараз на місце прямують "швидкі", а над Дніпром піднімається дим. За останніми даними від військової адміністрації, ворог поцілив по медзакладу. Там є постраждалі. Інформація уточнюється.

Вибух був відчутним, але за звуком, де це відбувалося і з використанням якої ракети визначити важко,

– додав посадовець.

Зараз в місті працюють над ліквідацією пошкоджень після нічної атаки, на місця виїхали відповідні служби, приймаються звернення від постраждалих.

В Дніпрі прогриміли вибухи: дивитися відео

Деталі нічної атаки на Дніпро 26 травня