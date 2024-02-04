Зосередилися на прифронтових регіонах, – Міненерго про удари росіян по енергооб'єктах
Російська армія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Однак на відміну від минулого року, це відбувається не на всій території нашої держави.
Наразі окупанти зосередилися в обстрілах енергоінфраструктури України у прифронтових регіонах. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник глави Міністерства енергетики України – Ярослав Демченков, передає 24 Канал.
До теми Графіки аварійних відключень у Кривому Розі, технічні відключення: ситуація зі світлом 3 лютого
Росіяни обстрілюють прифронтову енергоінфраструктуру України
Демченков наголосив, що у цей опалювальний сезон, можна побачити, що не було масових обстрілів енергоінфраструктури України. Але ворог у цих ударах зосередився переважно на прифронтових регіонах.
Там росіяни знищують й об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання,
– розповів він.
Заступник глави Міненерго також підкреслив, що українські енергетики проводять роботи для оцінення наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема, для енергетичних компаній. Зокрема, у Міненерго створили спеціальну робочу групу, щоб максимально швидко задовольнити потреби компаній в енергообладнанні.
Наостанок Демченков зауважив, що міністерство посилило підготовку до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах. Це сталося й завдяки отриманому досвіду після масованих російських ударів під час опалювального сезону минулого року.
У Кривому Розі через обстріли вводили аварійні відключення
- Після нічної атаки "Шахедами" 2 лютого у Кривому Розі було пошкодження на одній з підстанцій Укренерго. Через це у місті були знеструмлені побутові та промислові споживачі.
- Також в одній із шахт унаслідок відключення світла близько 100 робітників опинилися під землею. Згодом усіх гірників вдалося витягнути на поверхню, вони всі були в безпеці й почувалися добре.
- Однак через обстріли енергооб'єкта у Кривому Розі вводили аварійні графіки відключення світла й зупиняли роботу електротранспорту. Однак уже 3 лютого близько опівночі підключення світла для всіх містян відновили, а також заживили критичну інфраструктуру Кривого Рогу.