Обстріл з гранатометів: на Донбасі поранили двох українських військових

Окупанти 15 липня зірвали тишу. Вони прицільно обстріляли позиції українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Двоє наших воїнів отримали осколкові поранення.

Це сталось у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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У якому стані захисники

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправлено до госпіталю. Стан здоров'я поранених – задовільний

Про зухвалі дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ.

Останні події на передовій: що відомо

Окупанти 14 липня з самого ранку гатили у бік українських позицій: 13 порушень режиму припинення вогню. Стріляли з гранатометів різних систем, мінометів 82-го та 120-го калібру, артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поранили двох військових, один боєць був у важкому стані.

На Донбасі 13 липня загинув український захисник Андрій Бєляєв. До свого 39-го дня народження герой не дожив лиш 4 дні. Тоді окупанти використовували артилерію.

Під час виконання бойового завдання біля Золотого 9 липня загинув військовий з Тернопільщини Володимир Яськів. У нього смертельно влучив снайпер.

Зверніть увагу! На передовій немає ні дня тиші. Українські воїни змушені відповідати окупантам та відкривати вогонь у відповідь.

На жаль, від початку 2021 року загинуло щонайменше 49 наших захисників.