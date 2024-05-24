Росіяни знову вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі на Харківщині

В ніч на 24 травня російські війська вчергове вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих.

За словами Укрзалізниці, ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині.

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Наслідки удару

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих.

Продовжуємо працювати для забезпечення стабільної роботи економіки та підтримки обороноздатності країни,

– написали в Укрзалізниці.

Наразі поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Днем раніше Росія вже била по залізниці

Під час масованого обстрілу Харківщини 23 травня ворог також завдав ударів по кількох об'єктах Укрзалізниці. У компанії повідомили, що минулося без жертв. Однак, на жаль, серед працівників залізниці є поранені.

Поранень зазнали 6 залізничників. Водночас у компанії повідомили, що, попри все, поїзди продовжують курсувати за графіком.

Обстріл Харківщини 23 травня