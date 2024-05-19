"Нам пощастило": наслідки цинічного удару КАБом по центру Харкова

Росія 18 травня ударила КАБом по центру Харкова. Ворог поцілив по приватному сектору Шевченківського району.

Ворожий боєприпас влучив у землю між двома приватними будинками, інформує 24 Канал. Унаслідок атаки поранено 6 людей.

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За словами їхніх близьких, надвечір 18 травня усіх постраждалих мали виписати з лікарні. Тим часом людей, чиї домівки пошкоджені унаслідок обстрілу, переселили до тимчасового житла.

"Російські військові, порушуючи закони, звичаї ведення війни, здійснили обстріл авіабомбою УМПБ Д-30СН житлового кварталу центрального району міста Харкова – Шевченківського району. Запуск був з літака з території Бєлгородської області", – сказав прокурор Спартак Борисенко.

Також відомо, що ворог ударив по лісосмузі у Київському районі міста.

Що розповідають мешканці пошкоджених будинків

Жінки, які у момент удару були у домівках, дивом залишилися неушкоджені. Вони у шоковому стані. Їхні близькі постраждали, а майно пошкоджено.

Це було дуже різко. Не було ані свисту, нічого. Просто вибухи, і все вилетіло. Нам пощастило, що ми у цей момент дивилися телевізор, ми лежали. Скалки пролетіли повз,

– розказала мешканка зруйнованого обстрілом будинку Марина.

Водночас сестру Яни з родиною після обстрілу доправили до лікарні. Їхній будинок удруге пошкоджений унаслідок російських атак. Уперше прилетіло у 2022-му році.

"Коти шоковані, собаки теж, поранені. У сусідів перебувають. Не знаю, чи підлягає він (будинок – 24 Канал) відновленню. Це вже другий приліт у нас був. Перший – у 2022-му році. Тоді не такі руйнування були. Будинок відновили", – розповіла мешканка зруйнованого обстрілом будинку Яна.

Яка ситуація в області

Окрім Харкова, окупанти обстріляли 18 травня і регіон. Унаслідок російських атак загинула 1 людина у Вовчанську. Також в області є поранені.

Тим часом продовжується евакуація з Вовчанщини. Там наступає ворог. Евакуаційні команди змогли вивезти понад 10 тисяч людей. У населених пунктах залишається невелика кількість мешканців. Їх закликають евакуйовуватися, адже це зробити з кожним днем усе складніше.

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