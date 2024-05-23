Перші секунди після авіаудару по Харкову потрапили на відео: як поліцейські допомагали пораненим

Російські військові вдень 22 травня завдали авіаудару по Харкову. Перші секунди після прильоту потрапили на відео.

Відео опублікували у пресслужбі Патрульної поліції України. Піший екіпаж поліцейських був на зупинці, коли окупанти завдали авіаудару по місту.

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Перші секунди після прильоту по Харкову

У мережі опублікували запис з бодікамери одного з працівників поліції. На них видно, як правоохоронці стоять на зупинці й в цю мить пролунав потужний вибух. Поліцейські відразу побігли до місця удару, щоб надати допомогу постраждалим.

Правоохоронці викликали швидку й почали надавати домедичну допомогу пораненим. Поліцейська наклала турнікет пораненому чоловікові, після чого правоохоронці передали його медикам.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький додав, що першими на місце прильоту прибули Юлія Гавришева, Артем Нетіков, Денис Зотіков. Саме вони надавали допомогу пораненим.

Патрульні надають допомогу постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву. Харків. На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух. Юлія Гавришева, Артем Нетіков, Денис Зотіков – дякую за службу,

– написав Білошицький.

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Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову