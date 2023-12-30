Росія вдарила по Харкову балістикою: серед постраждалих – дитина та іноземний журналіст
Джерело:Харківська ОВА
30 грудня увечері окупанти завдали ударів по Харкову. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.
Надвечір російські військові обстріляли Харків. Вибухи лунали у центральній частині міста.
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Скільки людей постраждало
Місцева влада розповіла, що є влучання у цивільні об'єкти. В ОВА підкреслили, що ворог цілився винятково по цивільній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено лікувальну установу, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця.
У поліції вже назвали попередню цифру постраждалих – 4 поранених мешканців міста.
На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Пізніше в ОВА надали уточнення. Там заявили про 8 постраждалих. Усіх їх госпіталізували.
Четверо з них у легкому стані, ще 4 мають середній стан,
– повідомив голова Харківської ОДА Синєгубов.
Директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі ЗМІ розповів, що двох поранених евакуювали з однієї з цивільних будівель у центрі міста, куди відбулося влучання.
Також раніше стало відомо про влучання у житловий будинок. За словами Забашти, кілька людей, які під час вибухів перебували поблизу будівлі, мають легкі поранення.
Станом на 20:23 кількість постраждалих зросла. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 14 поранених, 5 – вже у лікарні. Загиблих немає.
Станом на 20:30 відомо про 16 постраждалих.
Серед постраждалих внаслідок удару по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років. Його госпіталізували із уламковими пораненнями до лікувальної установи. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості, уточнили в ОВА. Також зазнав поранень іноземний журналіст.
Загалом у результаті влучання у житловий будинок поранено семеро цивільних.
У Харківській обласній прокуратурі також заявили про пошкодження готельного комплексу "Харків Palace".
Нічна атака Півдня: скільки "Шахедів" запустив ворог
- Після наймасованішого повітряного удару по Україні 29 грудня ворог вдався до "традиційної" атаки "Шахедами" і у ніч проти 30 грудня націлився на південні регіони, зокрема Херсонщину.
- За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, "Шахеди" влучили в адміністративну будівлю, яка вщент зруйнована.
- Вибуховою хвилею також пошкодило будинки навколо.
- У Повітряних силах розповіли, що загалом окупанти атакували 10 "Шахедами" з території окупованого півострова. 5 дронів вдалося збити у межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.