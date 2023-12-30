30 грудня увечері окупанти завдали ударів по Харкову. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів.

Надвечір російські військові обстріляли Харків. Вибухи лунали у центральній частині міста.

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Скільки людей постраждало

Місцева влада розповіла, що є влучання у цивільні об'єкти. В ОВА підкреслили, що ворог цілився винятково по цивільній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено лікувальну установу, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця.

У поліції вже назвали попередню цифру постраждалих – 4 поранених мешканців міста.

На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Пізніше в ОВА надали уточнення. Там заявили про 8 постраждалих. Усіх їх госпіталізували.

Четверо з них у легкому стані, ще 4 мають середній стан,

– повідомив голова Харківської ОДА Синєгубов.

Директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі ЗМІ розповів, що двох поранених евакуювали з однієї з цивільних будівель у центрі міста, куди відбулося влучання.

Також раніше стало відомо про влучання у житловий будинок. За словами Забашти, кілька людей, які під час вибухів перебували поблизу будівлі, мають легкі поранення.

Станом на 20:23 кількість постраждалих зросла. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 14 поранених, 5 – вже у лікарні. Загиблих немає.

Станом на 20:30 відомо про 16 постраждалих.

Серед постраждалих внаслідок удару по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років. Його госпіталізували із уламковими пораненнями до лікувальної установи. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості, уточнили в ОВА. Також зазнав поранень іноземний журналіст.

Загалом у результаті влучання у житловий будинок поранено семеро цивільних.

У Харківській обласній прокуратурі також заявили про пошкодження готельного комплексу "Харків Palace".

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