Пропагандисти вже нарахували "втрати" у дитячому таборі: деталі чергового обстрілу Харкова

Росіяни ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову, обстрілявши дитячий лікувальний оздоровчий центр. Відомо про пошкодження декількох будівель та території, проте дітей на той момент у центрі не було.

В місті пролунали два вибухи, як повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Попередньо визначено, що окупанти завдали удару ракетами С-300, проте ця інформація ще перевіряється.

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Тенденція щодо обстрілів зберігається

Дитячий табір був на момент влучання у гарному стані. Проте після удару пошкодження зазнали будівля медичного призначення, їдальня. Також значні руйнування є на території комплексу, адже основні прильоти відбулись по ній.

Внаслідок удару постраждалих немає, тому що заклад стояв пустим.

Проте російські пропагандистські телеграм-канали вже когось "заселили" у той дитячий табір та нарахували там якісь "втрати". А насправді він стояв порожнім,

– повідомила Анна Черненко.

Загалом за минулу добу ворог завдав по Харківщині 6 авіаударів по населених пунктах – здебільше Куп'янського району. Тенденція з такою кількістю авіаударів зберігається вже кілька днів.

Обстріли Харківщини не припиняються

Ввечері 9 січня окупанти обстріляли імовірно С-300 дитячий оздоровчий комплекс в Харкові. Про це о 23:01 у вівторок повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він заявив, що росіяни завдали удару ракетами С-300, які запустили з території Бєлгорода.

Ввечері 8 січня в Харківській області також лунали вибухи. Знову ворог стріляв С-300 з Бєлгородчини.

А вранці 8 січня по Харківщині було завдано потужних ударів. Зокрема в Змієві внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано приватний будинок. Вдалося з-під завалів врятувати чоловіка та жінку. Проте, 63-річна жінка отримала травми, на жаль, несумісні з життям.