Росіяни погрожували новою атакою: журналістка розповіла про удар по Херсону

5 червня російські окупанти запустили 4 керовані авіабомби по Херсону. Згодом вони знищили будівлю місцевої ОВА.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, обстріли Херсона відбуваються буквально 24 на 7. Один-два рази на тиждень росіяни завдають особливо інтенсивних ударів.

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Що відомо про обстріл Херсона 5 червня

Як розповіла журналістка, важкий обстріл почався ще ввечері 4 червня. Окупанти інтенсивно обстрілювали центр міста. Вже близько 5 ранку було чутно удари керованими авіабомбами. Одна з них поцілила в Херсонську ОВА, внаслідок чого був пошкоджений дах будівлі.

Згодом вранці 5 червня окупанти погрожували знову обстріляти Херсон. Також там погрожували Антонівці, яка розташована неподалік від обласного центру. Місцеві вже два роки живуть там без світла та води.

Зверніть увагу! Вже вдень росіяни продовжили бити по Херсону. Вони знищили будівлю Херсонської ОВА.

Загалом окупанти буквально кожного дня обстрілюють правий берег Херсонщини. Застосовують буквально усе: від FPV-дронів – до танків, артилерії тощо.

Як не дуже люблю конспірологію, але іноді можна пов'язати посилення обстрілів з якимись подіями. 3 червня нарешті призначили нового начальника Херсонської міської військової адміністрації. Півтора місяця призначали. І за цей час сильно посилилися важкі обстріли. Їх стало більше. Почалося все з Льодового палацу у квітні,

– розповіла Вірлич.

Додамо, внаслідок нічного авіаудару по Херсону постраждав перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. У нього виявили контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.