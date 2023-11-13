Масований обстріл Херсона: жінку з дідусем відмовилися пускати в одне з укриттів
Джерело:Олександр Прокудін
Російські військові продовжують тероризувати Херсон і область. 13 листопада регіон потрапив під атаку. Під час неї трапився ганебний випадок – до укриття не впустили жінку з дідусем.
Про це розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що 13 листопада був ще один тяжкий день для області.
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Майже два десятки постраждалих
З ранку і до вечора окупанти криють вогнем мирні населені пункти регіону. Наразі відомо про 17 постраждалих,
– зазначив він.
За словами Прокудіна, наймолодша травмована – двомісячне немовля. Дівчинка перебуває у лікарні з вибуховою травмою голови середнього ступеня тяжкості. На жаль, її дідуся вбила країна-агресорка, а за життя матері продовжують боротися медики.
А вже після обіду окупанти атакували центр Херсона. Загинули двоє людей та ще десятеро травмовані. Також ще двоє людей потрапили під обстріл у Бериславі, зазначив глава ОВА.
І на фоні таких трагічних новин, отримав неприємну і навіть огидну звістку. Мова йде про ситуацію, коли жінку з дідусем відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній,
– додав Прокудін.
За його словами, така поведінка ганебна та неприпустима. Він наголосив, що укриття – для всіх, а не лише для працівників або відвідувачів. Глава ОВА висловив надію, що всі відповідальні особи його почули та зрозуміли.
Масований обстріл у річницю звільнення
- 11 листопада була річниця звільнення Херсона від російської окупації. І в цей день ворог здійснив масований обстріл обласного центру.
- Військові так званої "другої армії світу" фактично весь день атакували Херсон та область. Ворог випустив 343 снаряди з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів, авіації та БпЛА.
- Під час атаки Херсона з артилерії поранень зазнав 41-річний поліцейський. Також пошкоджений службовий автомобіль. Крім того, поранені троє жінок у віці 54, 38 та 30 років. У них – мінно-вибухові травми, а також осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували.