Дивом поранено лише одну людину: як Херсон пережив потужний обстріл

15 жовтня окупанти запустили 13 керованих авіаційних бомб по передмістю Херсона та Бериславському району. Місцеві повідомляли, що було справжнє "пекло".

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що це була комбінована атака не лише на Херсон, але й на багато населених пунктів в області.

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Окупанти намагалися поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури з КАБів та артилерії. Але часто вони просто влучали у приватні будинки.

Найсильніший обстріл за всю війну

Як наголосив Нікітенко, дивом майже ніхто не постраждав. Поранення зазнала лише одна людина.

Є люди, які вже майже рік перебувають в Херсоні з дня деокупації. Вони казали, що вчора був найсильніший обстріл за всю війну. Багато хто казав, що вчора було пекло і в Херсоні, і в інших населених пунктах було. Говорять, що було 13 КАБів. Але візуально здавалося, що більше,

– зазначив Нікітенко.

Дивіться розмову з Сергієм Нікітенком на ютубі 24 Каналу

Окупанти посилено обстрілювати Берислав, Золоту Балку тощо. Відомо, що вони запустили повний пакет "Граду" по селу Станіслав Херсонської області, а потім – ще й накрили фосфорними боєприпасами. Також вони регулярно там використовують снаряди з флешетами (сталевими голками – 24 Канал).

Обстріл Херсонщини: коротко