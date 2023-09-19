Пройшов Іловайське пекло: що відомо про загиблого поліцейського у Херсоні

У Херсоні загинув поліцейський Андрій Тарчинський. Він потрапив під російський обстріл.

Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. Також він пройшов Іловайське пекло.

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Що відомо про загиблого поліцейського

Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму у 2014 році добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" й одразу потрапив до Іловайського котлу.

Разом з побратимами чоловік пройшов Іловайське пекло. Коли рятував бійців – був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення.

У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка й болісна втрата для всієї поліції,

– заявили правоохоронці.



Поліцейський Андрій Тарчинський / Фото Нацполіції

Олександр Прокудін також підтвердив, що сьогодні зранку артилерійський удар окупантів обірвав життя старшого сержанта поліції Андрія Тарчинського.

Разом проходили службу. Мав честь неодноразово вручати Андрію відомчі відзнаки. Він був справжнім. Людиною, Воїном, Другом,

– розповів Прокудін.

За його словами, одразу після окупації Криму Андрій став на захист нашої держави, потім – війна на сході, Іловайський котел, порятунок побратимів, ціною тяжкого поранення.

"Попри все повернувся на службу поліцейським, аби допомагати іншим. Щирі співчуття рідним! Спочивай з миром, друже", – додав Прокудін.

Андрій був справжньою людиною / фото із соцмереж

Що відомо про обстріл Херсона