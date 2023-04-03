Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, де були понад 200 пацієнтів: моторошні наслідки атаки

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон. Зокрема, 3 квітня вони вдарили по лікарні.

Про це розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації. Атака відбулася пообіді.

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Росіяни вдарили по лікарні

Російська армія пообіді 3 квітня обстріляла медзаклад у Херсоні.

Понад два десятки вікон – без скла, також пошкоджений паркан навколо лікарні. Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців,

– розповіли в ОВА.

На щастя, прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, не було. Тому постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

В ОВА також оприлюднили відео очевидців обстрілу, на якому можна побачити його наслідки.

Дивіться відео з місця обстрілу

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Тактика росіян змінюється

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що останнім часом кількість обстрілів правобережжя на Херсонщині суттєво зменшилась. Попри зниження інтенсивності обстрілів окупанти почали використовувати нову тактику.

Росіяни беруть далекобійну зброю, бо не досягають, наприклад, танками певних цілей, натомість використовують РСЗВ. Зараз також вони активізували застосування авіації з керованими авіаційними бомбами,

– заявила Гуменюк.

У такий спосіб в Козацькому, що на Херсонщині, 26 березня окупанти зруйнували школу. На щастя, внаслідок атаки постраждалих не було.