Росія обстріляла Херсон та влучила в одну з квартир дев’ятиповерхівки
Джерело:ДСНС
Житловий квартал Херсона опинився під обстрілом російських окупантів. Рятувальники пізніше показали наслідки цієї атаки.
Херсон вкотре опинився під обстрілом з боку Росії. Цього разу окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці.
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Подробиці атаки на Херсон
Російський снаряд влучив у квартиру дев’ятиповерхівки. Це сталося у четвер, 7 вересня. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.
Внаслідок обстрілу в одній з кімнат цієї квартири сталося займання. Рятувальники швидко дісталися будівлі та ліквідували пожежу. До її гасіння залучили 13 вогнеборців та 4 одиниці техніки.
Наслідки російської атаки у Херсоні / Фото ДСНС України
Росія постійно тероризує Херсон
- Так, нещодавно окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по дитячому садку. В результаті ударна хвиля зламала вікна в багатоповерхівках, а люди отримали поранення.
- Раніше російські загарбники обстріляли центральні вулиці міста. Вони поцілили по освітньому закладу та території лікарні, через що 3 людини зазнали поранень. Серед постраждалих є чоловік, який лікувався після інсульту.
- Нагадаємо, у День Незалежності росіяни теж обстрілювали Херсон. Вони били по середмістю та поранили малу дитину. Її ушпиталили в стані середньої важкості з пошкодженими руками, ногами та спиною.