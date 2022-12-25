Херсонці масово кинулися здавати кров для поранених: їх безкоштовно підвозить таксі

Російські військові у суботу, 24 грудня, скоїли кривавий теракт, обстрілявши центр Херсона. Терористичний акт Росії не залякав херсонців, а навпаки – згуртував.

Після того, як росіяни обстріляли Херсон, сотні людей прийшли здавати кров для постраждалих. На такий жест херсонців у фейсбуці звернув увагу місцевий житель Віталій Богданов, інформує 24 канал.

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У Херсоні сотні людей прийшли здавати кров

Черговий терор Росії проти України тільки згуртував наших людей. Через величезну кількість охочих допомогти черга в пункті здачі крові розтягнулася на кілька днів.

Зокрема, чоловік розповів, що прийшов здати кров у неділю, але не встиг. За його словами, черга розтягнулася до вівторка.

Коли у неділю прийшов здавати кров, а тут черга до вівторка! Херсонці – ви неймовірні,

– написав чоловік.

Херсонці прийшли здавати кров після обстрілу / Фото Віталія Богданова та із соцмереж Тимошенка

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко теж звернув увагу на те, що в Херсоні черги до Центру здачі крові. За його словами, російський терор не зламає такий Херсон.

Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста. Люди готові весь день стояти в черзі заради порятунку. В цьому і є супер сила українців,

– наголосив він.

У Херсоні виник дефіцит донорської крові

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу розповів, що після обстрілів у місті виник дефіцит донорської крові.

Через це люди масово почали здавати кров, щоб допомогти тим, хто отримав поранення. Він підтвердив, що в Центрі крові шалена черга людей охочих здати кров.

За його словами, відгукнулися також таксисти, які безкоштовно підвозять людей до Центру крові.

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