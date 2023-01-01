У Херсоні 13-річний хлопчик двічі поспіль потрапив під обстріли: дитина у важкому стані

1 січня 2023, 17:45
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Джерело:

Херсонська ОВА

У Херсоні 13-річний Хлопчик Ярослав двічі за два дні потрапив під обстріли російських військових. Унаслідок отриманих травм дитина перебуває у лікарні у важкому стані.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що хлопчик потрапив під обстріли окупантів у новорічні свята. Спершу росіяни 31 грудня атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона.

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Росія двічі намагалася вбити хлопчика

Янушевич розповів, що 13-річний хлопець разом із сестрою повертався додому, коли вони потрапили під обстріл. Унаслідок цього Ярослава у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.

Та на цьому російські військові не зупинилися і в перші хвилини Нового року атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні.

У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна. Повідомляється, що хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

Окупанти 18 разів атакували Херсон

Галина Лугова, глава Херсонської міської військової адміністрації, в ефірі телемарафону повідомила, що Херсон витримав 18 атак окупантів впродовж доби.

Росіяни 7 разів атакували Херсон у новорічну ніч, застосувавши артилерію, "Гради", міномети. За її інформацією, внаслідок обстрілів 1 людина загинула та 2 людини поранені. Крім того, поранені ще двоє дітей, серед яких 13-річний Ярослав.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко показав пошкодження будівлі обласної дитячої лікарні. Повідомляється, що там зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.

Наслідки обстрілу дитячої лікарні в Херсоні / Фото з телеграму Тимошенка

Де ще були обстріли на Новий рік

  • У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. Вибухи знову лунали в Києві, однак ворожі цілі збили сили ППО. Станом на ранок 1 січня ЗСУ знищили відразу 45 "Шахідів".
  • Напередодні Нового року під час масованої атаки вибухи лунали у Києві, Хмельницькому, Запоріжжі, Миколаєві та Краматорську. Унаслідок російської атаки на столицю одна людина загинула, 22 – постраждали.
  • У Хмельницькому через удар окупантів було госпіталізовано 8 цивільних осіб. На жаль, 22-річна дівчина померла. 1 січня Росія вдарила по Оріхову, де загинула людина.

Автор: Михайло Гема