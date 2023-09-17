Окупанти продовжують нищити Херсонщину: загинув літній чоловік, поліцейський зазнав поранення
Джерело:Роман Мрочко
Російські загарбники вкотре атакували Херсонщину. Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік.
Співробітник МВС зазнав поранення. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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Росіяни обстріляли Херсонщину
Мрочко зазначив, що внаслідок обстрілу російськими військами села Садове Херсонської міської територіальної громади близько 14:30 поранень зазнав співробітник МВС. За допомогою він звернувся сам. Медики оцінюють стан постраждалого як легкий.
У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16:00, поранено 19-річного чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці. Наразі поранений у лікарні,
– написав через пів години начальник Херсонської МВА.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що Росія також вбила літнього чоловіка.
"Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір'ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", – зазначив посадовець.
Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині / Фото Офісу генпрокурора
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Розпочалося розслідування
В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, 17 вересня 2023 року близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району. У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який перебував на подвір'ї домоволодіння,
– мовиться у повідомленні.
Дані щодо постраждалих уточнюються. Внаслідок атаки пошкодилися щонайменше п'ять приватних будинків та господарські споруди.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", – підсумували в Офісі генпрокурора.