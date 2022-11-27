Опинилися в епіцентрі вибуху: патрульні показали кадри перших хвилин після удару по Києву

Російські військові 23 листопада завдали масованого удару по України. Під час обстрілу столиці в епіцентрі вибуху опинилися патрульні.

Вибух від прильоту російської ракети стався, коли інспектори батальйону ТОР рухалися на свій квадрат патрулювання. Вибух стався за декілька десятків метрів від патрульних.

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Ракета впала поблизу патрульних

Поліцейські одразу кинулися в епіцентр події. Вони вирішили пересуватися пішки, адже внаслідок вибуху утворився непроїзний затор.

На місці вибуху вони почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Повідомляється, що одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

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За мить до них доєдналися додаткові екіпажі поліції, карети швидкої й рятувальники.

Що відомо про обстріл Києва 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія вже 14 раз атакувала енергетичну інфраструктуру України. Окупанти випустили на Київ відразу 31 ракету. Силам ППО вдалося збити 21 ворожу ціль.

Близько 14:12 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці: окупанти влучили в один з інфраструктурних об'єктів столиці. Через 20 хвилин після удару, в столиці знову пролунало декілька вибухів в різних районах.

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей. Серед загиблих – 17-річна дівчина. Також унаслідок обстрілів Київ залишився без світла та води.

Крім того, російські військові 23 листопада обстріляли Київську область, унаслідок чого загинуло семеро людей.

У неділю, 27 листопада, ситуація в Києві після масованого удару російських окупантів покращилася. У столиці практично повністю відновили електроживлення та зв'язок, а також подачу води та тепла.

Станом на ранок 27 листопада більшість жителів Києва не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. Київ почав повертатися до планових відключень світла, адже дефіцит електроенергії в столиці почав скорочуватися.

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