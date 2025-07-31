Росія цієї ночі здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, основною ціллю якої став Київ. Триває ліквідація наслідків обстрілу у Святошинському та Солом'янському районах столиці. Росіяни атакували житлові будинки.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук поспілкувалась з мешканцями будинків, які опинилися під атакою. Люди розповіли, що було два сигнали повітряної тривоги. Після першого вони пройшли в укриття, дочекались відбою і повернулися у свої квартири, а ближче до ранку пролунав другий сигнал повітряної тривоги й не всі встигли спуститися знову в сховище.

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Що розповіли постраждалі?

В Києві зафіксовані численні пошкодження житлової інфраструктури. Росіяни зокрема влучили в будинок у Святошинському районі, падіння ракети прийшлося у районі 5-го поверху.

"Я схопила телефон, дивлюся повідомлення: "Київ, обережно". І тут воно вже як бахнуло, полетіли вікна. Ми трошки далі живемо, не з цього боку, по інший від ліфта. Я і не одягнулася, шукала кицьку, так і не знайшла, не знаю, де вона загубилася", – озвучила Олена, мешканка пошкодженого будинку.

Масована комбінована атака забрала життя щонайменше семи людей, серед них 6-річний хлопчик. Кількість постраждалих зросла до 52. З майже пів сотні постраждалих 30 перебувають у лікарнях.

Нічого не встигли зрозуміти, повилітали вікна разом з рамами. У квартирі все зруйновано, кіт кудись сховався, не можу знайти. Люди на дев'ятому поверсі, які загинули, повернулись з укриття після відбою тривоги, піднялися до себе додому і почався знову сигнал тривоги, прилетіли ракети і вони загинули,

– розповіла Людмила, мешканка пошкодженого будинку.

ДСНС-никам вдалося врятувати чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду в Києві. Він провалився з другого поверху на перший поверх і його затисло конструкціями. Рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири й сформували своєрідний тунель. В столиці на двох локаціях наразі тривають пошуково-рятувальні операції, аварійно-рятувальні роботи – на шести.

Нагадаємо, у Повітряних Силах повідомили, що у ніч на 31 липня противник запустив 309 ударних БпЛА (а також імітаторів) та 8 крилатих ракет "Іскандер-К". Основним напрямком ударів став Київ. Попередньо відомо, що завдяки ППО збито/подавлено РЕБ 288 ударних безпілотників і 3 крилаті ракети. Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок столиці) та 21 БпЛА у 12 місцях, а також падіння уламків на 19 локаціях (майже всі у Києві).