Росіяни влучили в ліцей і гуртожитки на Київщині: під завалами можуть бути 4 людей
Джерело:ДСНС
Окупанти атакували столичний регіон України, внаслідок чого було частково зруйновано декілька цивільних будівель та спалахнула пожежа. Як мінімум, відомо про 11-річну дівчинку, що була госпіталізована.
У ніч на 22 березня, ворог обстріляв місто Ржищів Київської області, влучивши в декілька житлових будинків. Зокрема, йдеться про 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та, окрім того, триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.
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Що загалом відомо
Як зазначили в ДСНС, близько 06:05 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 330 квадратних метрів.
Станом на 07:00 було відомо про загибель 3 людей, 2 постраждалих та врятовану 1 особу. За попередньою інформацією, під завалами перебуває 4 особи.
На місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС – 95 осіб та 20 одиниць техніки, зокрема Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група,
– йдеться в повідомленні.
Важливо, що станом на 08:50, 22 березня розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.Зверніть увагу! В Офісі Генпрокурора о 08:45 зазначили, що в результаті атаки 3 людей загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Попередньо, госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.
Наслідки нічної атаки на Київщину / Фото ДСНС
Правоохоронці взялись розслідувати справу
В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни. Про це йдеться в частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, Росія вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання,
– мовиться також в повідомленні.
Разом з тим там зазначено, що досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в місті Києві та Київській області.
Нічна повітряна тривога
- Згадаємо, що у ніч на 22 березня на території Київщини та в низці інших областей лунала повітряна тривога. Були попередження про можливі пуски атаки на міста України безпілотними літальними апаратами, що, власне, і сталося.
- Перші вибухи на території області прогриміли близько 01:00. В Обласній військовій адміністрації запевнили, що це спрацювали системи протиповітряної оборони.
- Водночас в КМВА вранці констатували, що усі дрони, які летіли безпосередньо на місто Київ, було знищено.