Жінка плакала й кричала, бо не знала, що з донькою: жахливі деталі удару Росії по Краматорську

Російські загарбники ввечері 27 червня вдарили по Краматорську. Ворог влучив по піцерії в центрі міста та по приватному сектору. На жаль, є жертви. Станом на ранок – 8 загиблих та 60 поранених.

Сьогодні зранку в Краматорську тихо. А вчора пізно ввечері після удару окупантів по піцерії біля її руїн зібралась велика кількість людей, які перебували в шоковому стані. Адже під завалами могли бути їхні близькі. Про це 24 Каналу розповів і кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко.

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Третій приліт

Одна з присутніх там жінок плакала і кричала одночасно, тому що її донька працювала в піцерії офіціанткою. І жінка не знала, що з нею: чи жива вона, чи під завалами.

Поки на завалах працювали фахівці, людей не пропускали до місця обстрілу.

Упродовж понад рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме в цей квадрат в центрі Краматорська вже втретє прилітає російська ракета. Але вчора з інтервалом у хвилину був атакований ще один район міста – приватний сектор,

– повідомив кореспондент.

У тому районі також є поранені та зруйновані споруди.

Людям на місці трагедії надавали допомогу та психологічну підтримку міські служби. Американська організація World Central Kitchen одразу розгорнула намет, де волонтери пропонували містянам чай, каву, воду. Також люди мали можливість зігрітися в наметі.

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Привід влаштувати масову бійню

Водночас російська пропаганда почала волати, що в Краматорську були нібито присутні якісь іноземці, і це стало тригером для окупантів ударити по центру міста.

Всі жителі Краматорська знають, що в кафе, яке потрапило під обстріл, полюбляли збиратися іноземні журналісти, закордонні фахівці. А також представники українських ЗМІ, коли приїжджали в Краматорськ у відрядження, щоб висвітлювати події російсько-української війни, теж навідувались у цей заклад. В ньому загалом завжди було багато людей.

І для росіян це ще один привід влаштувати масову бійню,

– наголосив Горбатенко.

Вчора після обстрілу військові, поліціянти, іноземці, волонтери й жителі Краматорська розбирали завали разом пліч-о-пліч. Вони передавали один одному уламки, аби дістати з-під завалів людей. Тому іноземці там розбирали завали, як і всі.

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