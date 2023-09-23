Прийшло понад пів тисячі людей: Харків попрощався із загиблими в Куп'янську волонтерами
У Харкові попрощалися з волонтерами Вадимом Забарою і Сергієм Шалигіним. Чоловіки загинули під час російського удару по переправі в Куп'янську 19 вересня.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко сказала, що провести в останню путь прийшло понад пів тисячі їхніх друзів, знайомих, колег і тих, кому вони допомогли.
До вашої уваги Наслідки обстрілу жахливі: Харків прощатиметься із загиблими у Куп'янську волонтерами
"Сергій умів дуже багато, тому з ним було дуже спокійно їхати", – сказав Євген, друг загиблих і волонтер ГО "П'ятихатки-БАМ".
Сергій Шалигін волонтерив з 2014 року – саме він згуртував навколо себе жителів П'ятихаток на півночі Харкова для допомоги іншим. Разом з командою чоловік вивіз кількасот людей.
У нього лишилась мама похилого віку – заслужена тренерка, а також хлопчик, для якого він зовсім нещодавно став офіційним опікуном.
Що відомо про Вадима Забару
Чоловік пішов воювати з перших днів війни. Отримавши поранення і повернувшись додому, не зміг сидіти склавши руки і почав волонтерити. Це був його перший виїзд. У нього лишилось двоє синів.
З Вадимом я познайомилась під час війни, а Сергій – це мій друг дитинства. Навряд чи, крім спеціалізованих громадських організацій, хтось робить стільки, скільки робив Сергій,
– зазначила Вікторія Кравченко, подруга загиблих, парамедикиня ГО "П'ятихатки-БАМ".
Щоб вшанувати пам'ять загиблих волонтерів, у Харкові збираються встановити меморіальні дошки на одній зі шкіл.
Детальніше про обстріл Куп'янська 19 вересня
- Російська атака відбулась близько 13 години. Ворог ударив по автомобілю волонтерів, які проводили евакуацію мирного населення.
- Оперативні роботи завершились 20 вересня. Крім Сергія Шалигіна і Вадима Забари, загинуло ще шестеро людей. З'ясувалось, що російські окупанти застосували гібридну ракету "Грім-Е1".
- Як відомо, 10 серпня влада оголосила обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району. Однак вона не примусова, тому люди можуть відмовитись.