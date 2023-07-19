Нічна атака на Миколаївщину: сталося займання та руйнування об’єктів рекреаційної інфраструктури
Джерело:Віталій Кім
Вночі 19 липня російські загарбники атакували Коблівську громаду, що на Миколаївщині. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.
Унаслідок ворожої атаки сталося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури. Також є руйнування.
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Нічна атака Миколаївщини
Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, унаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні. Наразі детальна інформація уточнюється.
На жаль, внаслідок обстрілу постраждало дві особи, одна з них – госпіталізована.
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Рятувальники повідомили, що під ворожий вогонь також потрапили вогнеборці-добровольці. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".
Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве". Особовий склад, щастя, не постраждав.
Наслідки обстрілу / фото ДСНС
Масована атака України 19 липня: що відомо
- Уночі 19 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина.
- Протягом кількох хвиль атак противник застосував: 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря; 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря; 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря; 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
- За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр"; 1 керовану авіаційну ракету Х-59; 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.