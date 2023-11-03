Удар по "Новій пошті" під Харковом: скільки поранених досі у лікарні та який їх стан

Унаслідок удару Росії по терміналу "Нової пошти" під Харковом до лікарні потрапили 16 людей. Семеро поранених досі лишаються у лікарні.

Один пацієнт перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні. Інші поранені внаслідок атаки Росії лікуються у хірургічному відділенні у виїзному стані. Про це розповів виконувач обов'язків генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.

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Один постраждалий перебуває у нейрохірургічному відділенні

Щодо пацієнта в нейрохірургічному відділенні, то Лобойко сказав, що його стан стабілізується. Однак він зазначив, що в пацієнта "будуть наслідки".

Наразі один пацієнт перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні, потихеньку стабілізується, одужує. Будуть наслідки, без наслідків така травма головного мозку не обходиться. Одна сторона тіла буде працювати гірше за другу – те, що зветься геміпарезом,

– каже Лобойко.

Інші поранені, як каже представник лікарні, є ті, що у задовільному стані та скоро йтимуть на виписку. Але є декілька в стані середньої тяжкості.

"Знаю, в одного пацієнта сьогодні буде повторна операція на черевній порожнині. На жаль, ці травми не лікуються за раз, треба робити одну, другу операції. Увесь цей час він перебував у стані середньої тяжкості. Тривалий час був у відділенні інтенсивної терапії, потім перевели до хірургічного відділення, де прооперують, і знову ж, повернуть до інтенсивної терапії", – розказав Лобойко.

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