Дивом вижили в епіцентрі вибуху: у прокуратурі розповіли про поранених у "Новій Пошті"

Представник Харківської прокуратури розповів про наслідки російської атаки на термінал "Нової Пошти". Він назвав дивом те, що такій кількості працівників вдалося пережити ракетний удар країни-агресорки.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що більшість загиблих та постраждалих внаслідок атаки Росії на "Нову Пошту" було встановлено ще 21 жовтня. Він сказав в етері телемарафону, що 22 жовтня додалася ще одна травмована особа, передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки російського теракту

Чубенко заявив, що 6 людей загинули внаслідок атаки Росії. Ще 17 отримали поранення. Одна половина постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, а інша – у тяжкому. Здебільшого це люди, які перебували в епіцентрі вибуху.

Речник прокуратури Харківщини назвав дивом той факт, що загиблих не стало більше. Адже всі ці люди перебували в одному ангарі. Ця будівля майже не має ніяких перегородок.

Загиблі перебували у місці влучанні ракети. Чубенко зауважив, що довелося провести ДНК-експертизу, бо деякі тіла були сильно обпалені.

За його словами, країна-агресорка завдала удару ракетою С-300 з території Бєлгородської області по терміналу.

Харків'яни чули два вибухи, але одна з ракет влучила в будівлю саме цього підприємства. Іншу ракету зараз правоохоронці шукають,

– сказав представник прокуратури.

Він припустив, що інша російська ракета могла впасти у полі. Чубенко також повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Харківські правоохоронці документують злочини Росії. Представник прокуратури наголосив, що трибунал неминучий.

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