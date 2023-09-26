Десятки вантажівок у пекельному вогні: як рятувальники боролися з наслідками обстрілу Одещини

Російські військові вночі 26 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Українські рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів.

В Одеській області внаслідок атаки росіян дронами-камікадзе двоє громадян отримали поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.

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Рятувальники оперативно ліквідували пожежі

Всі пожежі, які виникли внаслідок удару "Шахедами", було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Українські рятувальники показали відео, як приборкували вогонь унаслідок атаки Росії.

Як свідчать кадри, чи не найбільше від обстрілу росіян постраждали вантажівки. На відео помітно чимало автомобілів, які охопило полум'я.

Як рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу Одеської області: дивіться відео

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