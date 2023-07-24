На власні очі побачили війну: румунські прикордонники зняли обстріл порту Рені – відео

Росіяни продовжують бити по українських портах. Внаслідок обстрілу Одещини вибухи в Рені було видно з Румунії – це потрапило на відео прикордонників.

Уночі 24 липня Росія обстріляла Одещину "Шахедами" – близько 15 безпілотників атакували місто Рені, де розташовано порт. Було знищено три склади із зерном. А тепер відео моменту вибуху поширюють румунські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Держава-терорист атакувала дунайські порти. Місто Рені розташоване на берегах Дунаю поруч із румунським кордоном, тож коли по порту "прилетіло", це зняли прикордонники із Румунії.

Момент вибуху в порту Рені: дивіться відео

Що кажуть у Румунії

Президент Румунії засудив обстріл, адже це, на його думку, створює загрозу для безпеки в Чорному морі та впливає на транзит зерна через Україну. А отже, і на глобальну продовольчу безпеку. Під час обстрілу в порту "Рені" було шість румунських суден.

Які наслідки обстрілу Одещини росіянами

Варварські обстріли викликають в українців лють. Мер Одеси Геннадій Труханов сказав, що одесити ненавидять росіян – а Одеса ж є містом, де багато російськомовних, яких держава-агресор хоче "захистити".

Українці підтримують одеситів: так, на вокзалах лунають слова на підтримку мешканців південного міста.

24 липня в Одесі відбуваються екстрені відключення світла.

: Румунія є державою, яка входить до складу НАТО.