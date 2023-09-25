Були символами міста: що відомо про знищений Морський вокзал та готель в Одесі

Росія 25 вересня вкотре вдарила по припортовій інфраструктурі Одещини. Окупанти знищили дві будівлі, які багато значили для жителів міста.

Внаслідок обстрілу Одеси знищено Морський вокзал та готель на його території. Про те, що відомо про пам'ятки, які були символами міста, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Обстріл морського вокзалу та знищений готель: все, що відомо про нічну атаку на Одещину

Проєкт змінювали кілька разів

Одеський порт – один із найбільших в Україні. Його будівництво почалося одночасно з заснуванням міста – 1794 року. До того, як його збудували, пасажирські судна швартувалися до Військового молу. Проте зростання пасажиропотоку в Одеському порту після Другої Світової війни зумовило необхідність будівництва більш сучасного Морського вокзалу.

Проєкти Морського вокзалу в Одесі на Новому молу з’явилися на початку 1950-х років. Перші два проєкти – це класичні ампірні будівлі, оточені колонадами, портиками й увінчані високим шпилем.

Проєкти Морського вокзалу в Одесі

За часи Сталіна новий Морський вокзал в Одесі будувати так і не почали. А пізніше, в рамках боротьби з "архітектурними надмірностями" за Хрущова, проєкт дуже сильно змінився. Будівлю перемістили з краю Нового молу в його головну частину, зробили більш "кубічним".

Але вже через пару років проєкт знову змінився. Кілька варіантів проєкту за 1958 рік показують будівлю "перехідної" архітектури, без високого шпиля і дуже схожі на післявоєнні залізничні вокзали.

До 1960-х проєкт морвокзалу, виконаний архітекторами Головіним і Кремляковим, набув зовсім інших рис – тепер ця будівля була величезною з імітацією стрімких контурів пасажирського лайнера, але зі скла і залізобетону.

Ввели в експлуатацію у 1968 році

Будівлю морського вокзалу ввели в експлуатацію у 1968 році. Перед цим будівельникам довелося на 70 метрів подовжити Новий мол, а на його нульовому рівні спорудити величезний складський комплекс.

Після завершення будівництва морського вокзалу Новий мол одночасно приймав і пасажирські, і вантажні судна. На ньому зберігалися вантажні крани, а вздовж причалів йшли залізничні колії. Для зручного переходу пасажирів на борт лайнерів були пересувні трапи-мости. Крім морського вокзалу, одночасно з ним побудували також вхідний павільйон з вулиці Приморської з ескалаторами, а лінія старого фунікулера, яка проходила вздовж Потьомкінських сходів, замінили на сучасний тоді ескалатор.

У первозданному вигляді Морський вокзал простояв до початку 1990 років. До 1994 року будівлю капітально відремонтували, при цьому більшу частину первинних інтер’єрів замінили на більш сучасне оздоблення. Замість складів на підземному рівні влаштували величезний концертно-виставковий зал, розширили внутрішні приміщення морвокзалу і влаштували яхт-клуб.

Читайте також Ворожі цілі проходили по кордону Молдови і розверталися, – Ігнат про нічну атаку на Одещину

Потім, до 2001 року, на Новому молу звели висотний будинок готелю, який спочатку належав до готельної мережі “Кемпінські”, але потім виведений з-під її управління через дефекти конструкції. На площі перед Морським вокзалом з’явилася скульптура "Золоте дитя" Ернста Невідомого, а у 2002 році на причалі поставили витончений пам’ятник Дружині Моряка авторства Олександра Токарєва.

У 2016 – 2018 роках біля будівлі морського вокзалу з’явився новий кінетичний фасад. Його обробили кількома тисячами металевих пластин, які рухаються під час подиху вітру і створюють "ефект хвилі".



Так виглядав Морський вокзал в Одесі, поки росіяни його не знищили / Фото із соцмереж

Будівлю готелю на морському вокзалі хотіли реставрувати

Готель "Кемпінські-Одеса", який теж зруйнували окупанти, на Морвокзалі пустував понад 10 років, будівля потроху руйнувалася, а сам хмарочос викликав у туристів лише подив.

Збудували його ще на початку 2000-х років, трохи пізніше одну зірку забрали, а саму будівлю, яка зіпсувала вид на море з Потьомкінських сходів, одесити почали називати "бетонним монстром".

"Кемпінські-Одеса" на Морвокзалі був спроєктований як найбільший готель на Одещині. Замовником та власником виступив Одеський порт. На будівництво готелю на той час витратили понад 24 мільйони доларів. Готель мав 19 поверхів та 158 номерів. У 2011 році його закрили через проблеми з дозвільною документацією.

Наслідки російського удару по "Компінські-Одеса"

2015 року одеситам обіцяли, що готель запрацює після реконструкції. Один із співвласників готелю бізнесмен Андрій Ставніцер відреагував на руйнування будівлі. Він також наголосив, що мріяв реконструювати його та побудувати щось красиве та сучасне. Бізнесмен навіть вже знайшов партнерів, які були готові інвестувати у проєкт.

Все буде. Ми все відбудуємо. Не чекайте, тварини. Одеса буде такою ж красивою, якою вам ніколи не сниться у своїх жахливих кошмарах,

– написав він.

Масований обстріл 25 вересня